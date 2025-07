Piazza Aldrovandi torna pedonale | tre mesi di eventi

Piazza Aldrovandi si trasforma in un vibrante palcoscenico di cultura e divertimento con "Aldrovandi in Piazza. Un’estate per tutti". Da stasera, per tre mesi, la piazza sarà pedonale, offrendo un ricco calendario di eventi che spaziano da concerti acustici a attività per bambini, mercatini artigianali e molto altro. Un’occasione unica per vivere la città in modo nuovo, coinvolgente e sostenibile. Preparatevi a scoprire un’estate indimenticabile nel cuore di Bologna!

Con un protocollo d’intesa foriero di interessanti novitĂ firmato da Ascom, Confesercenti, Comune e Quartiere Santo Stefano che, da stasera, alza il sipario su " Aldrovandi in Piazza. Un’estate per tutti". Con un programma che si espande fino al 28 settembre, dalle 11 alle 24, con la piazza che torna a essere pedonale. In programma eventi di vario genere tra concerti acustici, attivitĂ per bambini, letture musicali, mercatini di artigianato, eventi sportivi, sessioni di yoga e iniziative dedicate alla raccolta differenziata e all’educazione ecologica. Tutti gli eventi saranno gratuiti, con l’apporto prezioso del jazz: chapeau al passato, ma nel linguaggio dell’improvvisazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza Aldrovandi torna pedonale: tre mesi di eventi

In questa notizia si parla di: piazza - eventi - aldrovandi - torna

Grandi eventi in piazza della Vittoria: progetto da 830mila euro per ospitare fino a 30mila persone - Piazza della Vittoria si prepara a diventare il fulcro di grandi eventi, grazie a un progetto da 830mila euro.

Piazza Aldrovandi Bologna torna pedonale e dà il via al cartellone estivo: ecco gli eventi: Bologna, 1 luglio 2025 – Piazza Aldrovandi, torna a essere pedonale e, archiviata la pista da ballo vista lo scorso anno, dà il via ad un cartellone… http://dlvr.it/TLgFGk ? Vai su X

Piazza Aldrovandi archivia la pista da ballo vista lo scorso anno e dà il via ad un cartellone estivo di eventi che per la prima volta è promosso direttamente dal Comitato degli esercenti presenti nell'area: la rassegna "Aldrovandi in piazza", inaugurata qualche g Vai su Facebook

Piazza Aldrovandi torna pedonale: tre mesi di eventi; Piazza Aldrovandi Bologna torna pedonale e dĂ il via al cartellone estivo: ecco gli eventi; Al via il cartellone di eventi di Piazza Aldrovandi.

Piazza Aldrovandi Bologna torna pedonale e dà il via al cartellone estivo: ecco gli eventi - La rassegna " Aldrovandi in piazza", inaugurata qualche giorno fa, andrà avanti fino al 28 settembre con la collaborazione di Ascom, Confesercenti, Comune e Quartiere Santo Stefano. Segnala msn.com

Piazza Aldrovandi non vuole il bus: “Così si torna indietro, siamo sgomenti”. La protesta di esercenti e residenti - Piazza Aldrovandi non vuole il bus: “Così si torna indietro, siamo sgomenti”. Si legge su bologna.repubblica.it