Trump | Israele approva cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza Ora palla ad Hamas

In un'autentica svolta diplomatica, Donald Trump ha annunciato che Israele ha approvato un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza, con la palla ora nelle mani di Hamas. La proposta, sostenuta da Qatar ed Egitto, vede gli Stati Uniti offrire copertura diplomatica per un fragile accordo. Ma questa nuova tregua segna davvero l'inizio di una fase di pace duratura o si rivelerĂ un'altra promessa infranta?

Donald Trump nella notte italiana ha annunciato sul suo social, Truth, che le delegazioni statunitensi e israeliane hanno trovato la quadra per un’ipotesi di cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza sulla base di una proposta avanzata da Qatar ed Egitto e su cui gli Usa hanno poi offerto copertura diplomatica. Uno schema simile a quello promosso tra fine 2024 e inizio 2025 per il cessate il fuoco durato da gennaio a marzo e poi infranto da Israele, con la differenza che oggigiorno le trattative tra Tel Aviv e Hamas sono sostanzialmente indirette. La proposta di Trump: 60 giorni di cessate il fuoco a Gaza. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Trump: Israele approva cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza. Ora palla ad Hamas

