La favole ’noir’ di Lucarelli

Cosa succede quando il signore del noir italiano si immerge nel mondo delle favole? La risposta prende vita questa sera all’Arena dello Stadio dei Pini, nel debutto di un affascinante spettacolo di Carlo Lucarelli, che trasforma le fiabe più oscure in un racconto coinvolgente e sorprendente. Un viaggio tra tenebre e meraviglie, dove il confine tra sogno e incubo si dissolve, lasciando il pubblico rapito e senza fiato.

Cosa succede se il signore del noir italiano legge.le favole? La risposta è il nuovo appuntamento del Trebbo in musica di Ravenna Festival a Cervia-Milano Marittima: alle 21.30 di stasera all’Arena dello Stadio dei Pini, debutta un nuovo spettacolo di e con Carlo Lucarelli, che prende spunto dagli aspetti più tenebrosi delle favole – malefiche streghe che fanno prigionieri bambini, lupi che divorano amabili nonnine e fiammiferaie che muoiono di stenti. – per invitarci a esplorare l’animo umano e le nostre paure più profonde, quelle da conoscere e sconfiggere per vivere per sempre felici e contenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La favole ’noir’ di Lucarelli

In questa notizia si parla di: favole - noir - lucarelli - aspetti

La favole ’noir’ di Lucarelli; «Tutto il fascino della paura»: a tu per tu con Carlo Lucarelli, a Milano Marittima tra favole e noir; Le favole secondo Carlo Lucarelli al Trebbo in musica.

Il Trebbo in musica di Ravenna Festival: le favole secondo Carlo Lucarelli: storie che fanno paura ai bambini (e non solo) - La risposta è il nuovo appuntamento del Trebbo in musica di Ravenna Festival a Cervia- Si legge su ravennawebtv.it

L’INTERVISTA. Per Il Trebbo in musica a MiMa arriva Carlo Lucarelli e il suo concerto/spettacolo “Io le odio le favole” - Ho avuto il piacere di intervistare brevemente il grande Carlo Lucarelli a proposito del suo concerto/spettacolo “Io le odio le favole- Come scrive ravennanotizie.it