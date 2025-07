bruciano gli uliveti il rogo minaccia le case

Un pomeriggio di emergenza a Signa: un vasto incendio ha devastato gli uliveti e minacciato le case della zona. Le squadre dei vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo hanno lavorato senza sosta per contenere il rogo, divampato intorno alle 13.20 nei campi vicino al cimitero di San Miniato. La lotta contro le fiamme continua, mentre si cercano ancora le cause di questa drammatica emergenza.

Pomeriggio impegnativo, a Signa, per le squadre dei vigili del fuoco e per i volontari dell' antincendio boschivo. Intorno alle 13.20 di ieri infatti, per motivi che restano ancora da accertare, un incendio è divampato nei campi in prossimità del cimitero di San Miniato. Sul posto, sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, con il supporto del personale dei distaccamenti di Calenzano, San Casciano in Val di Pesa ed Empoli. Diversi gli automezzi che sono stati necessari per poter operare su un vasto rogo di sterpaglie e uliveti, alimentato anche dalla presenza di vento.