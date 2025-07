JD Sports Estate 2025 | le novità must-have per un’estate all’insegna dello stile

L’estate 2025 è alle porte e porta con sé un’onda di novità irresistibili! JD Sports presenta le tendenze must-have per un’estate all’insegna dello stile, del comfort e della libertà di espressione. Scegli tra calzature firmate Crocs, Birkenstock e Havaianas, perfette per ogni avventura sotto il sole. Preparati a distinguerti e vivere un’estate indimenticabile: la stagione più cool dell’anno ti aspetta, e JD è al tuo fianco per renderla speciale.

L'estate 2025 è finalmente arrivata e con essa anche le nuove collezioni JD Sports dedicate a chi ama distinguersi con stile. Essere giovani significa muoversi, scegliere, cambiare. E JD è sempre al tuo fianco per accompagnarti in ogni passo, con una selezione esclusiva di calzature estive firmate Crocs, Birkenstock e Havaianas. Crocs Estate 2025: comfort .

