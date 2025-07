Il murale sulla parete della scuola Così vive il ricordo di Riccardo

Il murale sulla parete della scuola COS236 è un emozionante tributo a Riccardo Valerio, un bambino il cui spirito vive nel ricordo e nella gioia di tutti noi. Con un’immagine che lo raffigura mentre indossa la tuta di Superman, questa opera celebra il suo coraggio e la sua innocenza, ricordandoci quanto sia importante mantenere vivo il suo esempio. La scuola, intitolata a Riccardo, ora lo fa volare davvero, nel cuore di chi lo ha amato.

La scuola ne porta già il nome, Riccardo Valerio, e adesso anche lui può volare davvero. Figlio del consigliere comunale Roberto Valerio, Riccardo morì nel novembre del 2005 a soli 8 anni a causa di un tumore. E, su iniziativa della stessa scuola, che lo ha voluto fortemente, lunedì pomeriggio è stato inaugurato un murale che ci fa immaginare proprio Riccardo mentre indossa la tuta e il mantello di Superman. Il murale, infatti, lo raffigura sorridente nei panni colorati del supereroe che amava tanto e il concetto che vuole esprimere è che, proprio come dei veri ‘ supereroi ’, i bambini hanno combattuto e combattono ogni giorno contro queste terribili malattie, ma anche gli adulti devono fare la loro parte ed è loro dovere farlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il murale sulla parete della scuola. Così vive il ricordo di Riccardo

