Il Superbonus contro l' art 81 della Costituzione | un crimine perfetto

Il Superbonus, al centro di polemiche e controversie, viene ormai definito da molti come un vero e proprio “crimine perfetto”. Non si tratta solo di un fallimento economico, ma di una violazione profonda dei principi costituzionali e della finanza pubblica. Su queste colonne analizzeremo come questa misura abbia inciso negativamente sul nostro Paese, sollevando interrogativi cruciali sulla sua legittimità e sulle sue conseguenze.

Il Superbonus è stato un economicidio: un crimine contro la finanza pubblica, ma anche contro la Costituzione. Su queste colonne. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Superbonus contro l'art. 81 della Costituzione: un crimine perfetto

In questa notizia si parla di: superbonus - costituzione - crimine - perfetto

Il Superbonus contro l'art. 81 della Costituzione: un crimine perfetto.

Il Superbonus contro l'art. 81 della Costituzione: un crimine perfetto - Centinaia di miliardi di spese senza coperture, per la Corte dei Conti i bonus edilizi sono stati un vulnus al principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio. Secondo ilfoglio.it

Superbonus, la maxitruffa dei lavori pagati e mai eseguiti: sequestrati 1,6 milioni, 500 persone frodate - Il Messaggero - L'organizzazione era semplice: una società edilizia con due responsabili, e poi un commercialista e un ingegnere. Si legge su ilmessaggero.it