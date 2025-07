Indagine sul più grande israeliano vivente

In un mondo in cui le idee plasmato il destino di nazioni e popoli, esploriamo il più grande israeliano vivente: Yoram Hazony. Filosofi, pensatore e difensore del nazionalismo, la sua opera “Le virtù del nazionalismo” offre una prospettiva potente e attuale sul ruolo della sovranità e dell’identità culturale. Analizzando le sue teorie, si rivela come Hazony contribuisca a ridefinire il dibattito politico contemporaneo, lasciando un'impronta indelebile nel panorama intellettuale israeliano e mondiale.

Dopo la ricerchina sul più grande iraniano vivente (che secondo me è un’iraniana: Chahdortt Djavann) non ho potuto esimermi da analoga rapida indagine sul più grande israeliano vivente. A differenza delle sue pagine contro il fanatismo, da considerarsi eterne, Amos Oz purtroppo non è più vivente. Vivente è Yoram Hazony, filosofo della politica il cui contributo essenziale è racchiuso in un libro intitolato “Le virtù del nazionalismo” dove spiega che cos’è una nazione e che cos’è un impero e perché la prima è migliore e il secondo è peggio. Ne ricavo subito che Israele è una nazione e l’Iran è un impero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Indagine sul più grande israeliano vivente

