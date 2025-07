Caldo spietato L’Italia si ferma

L’Italia si trova immobilizzata sotto il colpo di un caldo insostenibile, che sta facendo vittime e paralizzando le città. Da Palermo a Milano, passando per Venezia e Firenze, il nostro Paese affronta una crisi climatica che richiede immediata attenzione. È urgente agire per proteggere la salute dei più vulnerabili e garantire servizi essenziali. La situazione ci invita a riflettere sulla necessità di strategie efficaci e durature contro il cambiamento climatico.

L’Italia nella morsa del caldo che non molla la presa. E fa vittime. Una donna cardiopatica è morta a Palermo, forse per le temperature elevatissime, mentre due operai sono stati colti da malore mentre lavoravano in una cisterna vicino a Venezia (uno è in coma). Una turista si è sentita male nel Duomo di Milano. A Firenze e Bergamo, infine l’uso dei condizionatori di case e luoghi di lavoro ha sovraccaricato la rete causando diversi blackout. Sono 18 le città italiane con il bollino rosso ’ sia oggi che domani. Ma la morsa dell’afa stringe tutta l’Europa: le temperature raggiungono livelli record da Londra a Berlino fino a Madrid, mentre Parigi chiude la Tour Eiffel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net