Salta il Polo della Moda. Max Mara si tira indietro. Ed è scontro col sindaco.

Lunedì, la decisione di Salta il Polo della Moda Max Mara di tirarsi indietro ha scosso profondamente Reggio Emilia, scatenando uno scontro inaspettato tra il principale imprenditore locale e il sindaco. Un confronto duro e inedito che ha lasciato la città sgomenta, rivelando tensioni da tempo latenti tra economia e amministrazione. La vicenda apre un nuovo capitolo nel rapporto tra potere economico e politica, segnando un punto di svolta che nessuno si aspettava.

La gente del fare, operosa e silenziosa, non è abituata. E così in città non si parla d’altro, tra occhi sbarrati e gesti di incredulità. A memoria d’uomo non s’era visto uno scontro così violento fra il maggiore imprenditore cittadino e l’amministrazione comunale, da sempre tacitamente accomunati da un dualismo di intenti e investimenti che negli ultimi 75 anni ha saputo intessere l’economia reggiana. Così, quel fulmine a ciel sereno che lunedì pomeriggio si è abbattuto sulla città di Reggio Emilia sembra destinato a diventare epocale, con Luigi Maramotti – erede, assieme a fratello e sorella, dell’impero di Max Mara – che ha improvvisamente e "irrevocabilmente cancellato" il ’ Polo della Moda ’, dopo un anno e mezzo di tecnici comunali al lavoro e annunci ufficiali, con una semplice mail inviata al primo cittadino Marco Massari nel giorno della scadenza per il rogito: non se ne fa nulla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net