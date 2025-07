’Passeggiate al castello’ Si cammina tra le mura Ma ci si arriva in navetta

Pronti a scoprire i segreti di Mondolfo? Ogni mercoledì sera, fino al 10 settembre, le ‘Passeggiate al Castello’ offrono un affascinante viaggio tra le mura storiche, accessibili comodamente con navetta. Un’occasione unica per immergersi nell’antico cuore della città, circondato da splendide cortine quattrocentesche progettate dal genio di Francesco di Giorgio Martini. Con ritrovo alle 21, l’avventura vi aspetta…

Prende il via stasera uno dei classici estivi: le 'Passeggiate al Castello' di Mondolfo. Tutti i mercoledì, sino al 10 settembre, gratuitamente si potrà essere accompagnati a visitare l'abitato antico racchiuso nella duplice cortina muraria quattrocentesca frutto del genio militare dell'architetto senese Francesco di Giorgio Martini. Con ritrovo alle 21 al Complesso Monumentale di Sant'Agostino in via Cavour 9, il percorso di visita, accompagnato dai preparatissimi volontari dell'Archeoclub d'Italia, comprende pure il Museo civico e l'Armeria del Castello, dove ad accogliere i visitatori sarà un armigero in costumi medievali.