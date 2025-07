Centrale dello spaccio collegata alla Dogaia La base di rifornimento in una struttura Caritas

Nelle pieghe di Prato, una rete intricata lega la cosiddetta "centrale dello spaccio" alla Dogaia, con un collegamento sorprendente alla base di rifornimento presso una struttura della Caritas. Un sistema nascosto che alimentava il crimine e metteva in luce le ombre dietro alle porte delle carceri. Tre giorni dopo il blitz, emerge un quadro inquietante: un intreccio tra attività illecite e strutture di solidarietà , svelando una realtà complessa e disturbante.

La "centrale dello spaccio" della droga destinata a entrare in carcere è in un edificio di proprietà della Caritas diocesana dove alloggiavano i cosiddetti ‘permessanti’, detenuti autorizzati a uscire temporaneamente e che non hanno domicilio sul territorio. È la nuova pagina della maxi inchiesta della procura di Prato a tre giorni dal blitz all’interno del carcere pratese La Dogaia dove, è stato scoperto, arrivavano nei modi più disparati cellulari e droga a uso e consumo dei detenuti anche del reparto Alta Sicurezza (sono indagati 27 detenuti e tre agenti della penitenziaria per corruzione). È stata la denuncia di don Enzo Pacini, cappellano del carcere e direttore della Caritas diocesana, a permettere il ritrovamento della droga: la segnalazione gli è arrivata dal personale che effettua le pulizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centrale dello spaccio collegata alla Dogaia. La base di rifornimento in una struttura Caritas

