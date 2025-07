TFA sostegno X ciclo i BANDI delle Università AGGIORNATO

Se stai pianificando il tuo futuro nel mondo dell'istruzione, l'aggiornamento sui bandi TFA sostegno per il ciclo 2024/25 è fondamentale. Con il decreto n. 436 del 26 giugno 2025, il Ministero ha ufficializzato il numero di posti disponibili e la loro distribuzione tra le università coinvolte. Scopri tutte le novità e preparati al meglio per questa importante occasione di crescita professionale. Continua a leggere per dettagli e scadenze cruciali.

TFA sostegno X ciclo anno accademico 202425: con decreto n. 436 del 26 giugno 2025 il Ministero ha autorizzato il numero di posti disponibili e la distribuzione tra le Università che hanno risposto all'avviso dello scorso 16 maggio.

