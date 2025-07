Lineapiù Italia compie 50 anni | Collaborazione con il Polimoda

Lineapiù Italia festeggia 50 anni di eccellenza, innovazione e creatività, un traguardo che sottolinea il suo ruolo pionieristico nel settore. In collaborazione con Polimoda, questa storica realtà continua a guardare al futuro mantenendo saldi i valori fondanti tramandati da Giuliano Coppini. Con passione e visione, l’azienda si prepara a scrivere nuovi capitoli di successo.

Lineapiù Italia celebra i suoi cinquant’anni di attività all’insegna di valori come innovazione, qualità e creatività. "Dal 2010 ho l’onore di guidare Lineapiù Italia – afferma Alessandro Bastagli, presidente della società – da allora, il mio impegno è stato quello di consolidare un patrimonio di cultura d’impresa unico nel suo genere, portandolo nel futuro senza tradire quei valori nati dalla genialità e dalle intuizioni di Giuliano Coppini". Per celebrare i suoi primi 50 anni, Lineapiù Italia ridisegna l’idea di spazio narrativo a Pitti: lo spazio si trasforma in una foresta incantata, dove strutture arboree rivestite di maglia raccontano una storia di natura, evocativa dell’origine delle fibre. 🔗 Leggi su Lanazione.it