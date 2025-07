La piccola Baviera di Misinto Domani l’apertura della prima botte

La piccola Baviera di Misinto apre ufficialmente le sue porte con l’attesissima Misinto Bierfest 2025. Domani, alle 17.30, il Mönchshof Stadl si trasformerà in un’oasi di allegria, ospitando oltre duemila persone per un aperitivo in spiaggia all’insegna di birra ghiacciata, arrosticini abruzzesi e bruschette gustose. Un’esperienza unica tra amici, risate e relax sulla sabbia, pronti a vivere momenti indimenticabili nel cuore della tradizione bavarese.

L’attesa è finita: tutto pronto per l’inizio della Misinto Bierfest 2025, che si aprirà domani pomeriggio con l’aperitivo in spiaggia davanti al Mönchshof Stadl capace di accogliere oltre duemila persone. Dalle 17.30 si potrà gustare birra ghiacciata accompagnata, novità di quest’anno, da arrosticini abruzzesi doc alla brace e bruschette in diverse varianti. Il tutto a piedi nudi nella sabbia, tra amici, risate e relax. "Il Villaggio della Birra, inaugurato lo scorso anno, è uno degli spazi più belli e d’atmosfera della nostra festa – dice Fabio Mondini, presidente di Gam E20, associazione che organizza l’evento–. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La piccola Baviera di Misinto. Domani l’apertura della prima botte

In questa notizia si parla di: misinto - piccola - baviera - apertura

La piccola Baviera di Misinto. Domani l’apertura della prima botte.

La piccola Baviera di Misinto. Domani l’apertura della prima botte - Bierfest al via con l’aperitivo in spiaggia davanti al Mönchshof Stadl capace di accogliere duemila persone. Segnala ilgiorno.it

Misinto si trasforma in un angolo di Baviera. Aperta la prima botte della Bierfest di luglio - Il Giorno - Venerdì sera in piazza a Misinto, l’anteprima della festa con l’inervento di organizzatori e autorità e il concerto live degli “Azione Mutande“ dopo l’apertura simbolica della prima botte. Da ilgiorno.it