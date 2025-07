Tra rilancio ed erosione Il Pd a sostegno del porto | Una visione per lo sviluppo

Tra rilancio ed erosione, il PD provinciale si schiera a sostegno del porto di Marina di Carrara, vedendolo come un catalizzatore fondamentale per lo sviluppo economico e strategico dell'intera area apuana. Con un entusiasmo condiviso, la segreteria di Carrara, Massa e Montignoso approva il nuovo piano regolatore, ritenendolo un passo decisivo per valorizzare le potenzialitĂ del territorio e rafforzare il ruolo dello scalo come motore di crescita. Definendo lo scalo...

CARRARA Disco verde del Partito Democratico provinciale sul porto di Marina di Carrara e sui progetti di ampliamento relativi al nuovo piano regolatore. In una nota il Pd provinciale, la segreteria di Carrara, di Massa e di Montignoso esprimono pieno e convinto sostegno all’approvazione del nuovo piano regolatore del porto, considerato un volano strategico per lo sviluppo dell’economia del mare e dell’intero territorio apuano. Definendo lo scalo una delle infrastrutture cardine per il rilancio produttivo, logistico e occupazionale della provincia, il Pd sottolinea l’importanza di coniugare la valorizzazione delle attivitĂ esistenti, come la cantieristica navale e il porto commerciale, con nuove opportunitĂ legate alla nautica da diporto e al potenziamento delle infrastrutture, a partire dall’introduzione di tecnologie avanzate come il travel lift. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tra rilancio ed erosione. Il Pd a sostegno del porto: "Una visione per lo sviluppo"

In questa notizia si parla di: porto - rilancio - sostegno - sviluppo

