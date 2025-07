Via Verità andiamo via ma servono indennizzi

Via Verità sta affrontando un momento cruciale: l’estate del 2025 potrebbe segnare la fine di un quartiere storico, a meno che non si trovino soluzioni adeguate. I residenti, pronti a battersi con determinazione, hanno dato vita al “Comitato via don Giovanni Verità”, un fronte unito per chiedere indennizzi e garantire il loro futuro. È ora di agire, perché il cuore di questa comunità non si può lasciare in silenzio.

L’estate del 2025 potrebbe essere l’ultima della storia per il quartiere di via don Giovanni Verità. I residenti, circa un centinaio, si sono radunati nella serata di lunedì per un confronto all’indomani della bozza del piano per la realizzazione di nuove casse d’espansione presentato dalla Regione. Il comitato cui hanno contestualmente dato vita – che si chiama molto semplicemente ‘Comitato via don Giovanni Verità’ – è unico nel suo genere, in quanto di fatto rappresenta un quartiere destinato molto probabilmente a non esistere più. I residenti sono pressoché tutti d’accordo: "A questo punto preferiamo essere delocalizzati, è tutto vero", confermano a poche ore dalle riunione, in un coro unanime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Via Verità, andiamo via ma servono indennizzi"

