Il Caso ProMarche e il nuovo regolamento

Il caso ProMarche e la recente crisi politica di Viale De Gasperi hanno dominato la scena durante la riunione di maggioranza di martedì sera. Tuttavia, la questione non si esaurisce qui: mentre la crisi sembrava in secondo piano, un nuovo argomento ha finalmente preso il centro del dibattito, rivelando come le dinamiche politiche siano sempre pronte a sorprenderci e a ridefinire gli equilibri locali. Ma cosa c’è dietro questa svolta?

Sono stati il caso ProMarche e, ovviamente, la crisi politica di Viale De Gasperi, i protagonisti della riunione di maggioranza andata in scena nella sera di martedì. Crisi che a dire la verità è stata messa in secondo piano, pur rappresentando il proverbiale elefante nella stanza. Dopo giorni di pura politica, insomma, un nuovo argomento è tornato al centro del dibattito. Il punto non riguarda solo ProMarche: in comune infatti si sarebbe deciso di redigere un regolamento per stabilire i criteri di accesso delle varianti allo Sportello unico delle attività produttive (Suap): proposte di modifica come quella presentata dalla cooperativa tempo fa.

