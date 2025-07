Greta Scarano premiata a Cinè | La storia è davvero tutta riminese

Greta Scarano, attrice e ora regista, conquista Riccione premiando il suo talento con il Premio ‘Anica 80’ per il suo debutto dietro la telecamera in "La vita da grandi". Un traguardo che celebra la forza del cinema italiano e il talento riminese, portando sul palco la nostra creatività e passione. La sua vittoria è un segnale forte: il futuro del cinema italiano è nelle mani di giovani promesse come lei, pronti a sorprendere e innovare.

di Nives Concolino La vita da grandi, diretto da Greta Scarano al suo debutto dietro la telecamera, è uno dei film che domani riceveranno il Premio ‘Anica 80’, nel corso del galà previsto nell’Arena Ceccarini di Riccione. Accadrà nell’ambito di Cinè, Giornate estive del cinema, che oggi in mattinata ospiterà Monica Guerritore per il film Anna, nonché Diego Abatantuono, Max Angioni e Volfango De Biasi per Esprimi un desiderio. Amatissima per la sua professionalità, ma anche per il suo charme e la sua dolcezza, la Scarano si appresta a vivere un’estate davvero speciale. È infatti in attesa di un figlio da Sydney Sibilia, popolare regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Greta Scarano premiata a Cinè: "La storia è davvero tutta riminese"

