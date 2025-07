siamo alla ricerca di terre rare in italia ripartono le miniere

A certificare l’avvio delle operazioni è il crescente interesse di aziende e istituzioni, pronti a riscoprire le potenzialità delle miniere italiane per garantire approvvigionamenti strategici e sostenibili. In un mondo sempre più dipendente da materie prime critiche, l’Italia si prepara a diventare protagonista di questa nuova corsa all’oro nascosto nel nostro territorio. Una sfida che potrebbe rivoluzionare il settore estrattivo e l’economia nazionale.

Se non la corsa all’oro, è partita certamente quella alle materie rare e critiche anche in Italia. La caccia è rivolta a individuare almeno 100 miniere di materie sempre più indispensabili per l’ industria tecnologica, come litio, boro, grafite, rame, manganese, fluorite, barite, feldspato, antimonio, tungsteno, titanio, bismuto, arsenico, magnesio, terre rare e metalli del gruppo del platino. A certificare l’avvio delle operazioni è l’approvazione del Programma nazionale di esplorazione mineraria da parte dei ministeri dell’Ambiente e della sicurezza energetica, delle Imprese e del made in Italy e dell’Ispra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net