Futuro da agente Scatta il corso

L’ Accademia formazione enti locali lancia un nuovo corso di preparazione per il concorso di agente di polizia locale. Afol Monza Brianza e la Provincia hanno infatti siglato un accordo di collaborazione per la realizzazione di un’Accademia di formazione per gli enti locali e le loro aziende e consorzi. Tra le aree di intervento individuate c’è anche la realizzazione di moduli formativi destinati al rafforzamento delle competenze riguardanti gli ambiti del diritto amministrativo, del diritto penale e della contabilità degli enti locali e rivolti a coloro che sono in procinto di candidarsi a un concorso pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Futuro da agente. Scatta il corso

