lady venezia emanuela fanelli apre e chiude la mostra

sarà un evento indimenticabile grazie alla sua energia e spontaneità. Emanuela Fanelli, con la sua simpatia contagiosa e il talento innato, promette di rendere ogni momento ancora più speciale, catturando il pubblico con naturalezza e passione. La sua presenza si farà sentire come una nota vibrante nel cuore della manifestazione, lasciando un'impronta indelebile nella storia di Venezia.

Brava! Brava! Sono tanto brava, faccio quasi tutto con la voce, sembro un usignolo sì.. Cantava così Mina negli anni Sessanta, un po' celebrando il suo virtuosismo, un po' prendendosi in giro. Vien voglia di dire "brava" anche a Emanuela Fanelli, uno dei talenti più strepitosi emersi negli ultimi anni nel panorama dello spettacolo in Italia. Sarà lei a condurre le serate di apertura e di chiusura della prossima Mostra del cinema di Venezia, che si aprirà il 27 agosto per concludersi il 6 settembre. Brava. Perché è capace in un attimo di passare dalla risata alla malinconia. Perché sa giocare con la gioia e con il dolore, e impastarli in uno sguardo che non è mai una cosa sola.