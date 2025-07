La periferia diventa palco Parte il teatro itinerante

Sei pronto a scoprire come la periferia si trasforma in un vibrante palcoscenico? Firenze si anima di poesia e creatività con InSuburbia Theater, il teatro itinerante che porta l'arte direttamente nei cortili e nei giardini condominiali. Dal 1° luglio al 4 agosto, ogni angolo diventa scena, coinvolgendo comunità e spettatori in un’esperienza unica e partecipativa. Nessuna platea da…

Basta varcare il cancello di un giardino condominiale o affacciarsi in un cortile per trovarsi dentro una storia: Firenze a luglio si trasforma in un grande palcoscenico diffuso con InSuburbia Theater, la rassegna itinerante che porta gli spettacoli direttamente sotto casa. Dal 1° luglio al 4 agosto, nelle periferie dei quattro quartieri cittadini il teatro diventa quindi accessibile, inclusivo e soprattutto partecipato. Nessuna platea da prenotare, nessun biglietto da staccare: basta esserci. Non una semplice rassegna ma un invito a ritrovarsi, un’occasione per riscoprire la potenza della narrazione condivisa, lì dove la città spesso si sente ai margini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La periferia diventa palco. Parte il teatro itinerante

