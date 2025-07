Io campionessa olimpica ho ancora un altro sogno

Un sogno d’oro non è solo una vittoria, ma il viaggio di passione, dedizione e sacrificio di una campionessa che continua a ispirare. Anna Danesi, l’orgoglio della pallavolo italiana, ci invita a scoprire il suo percorso, tra sfide e trionfi, condividendo la magia di un sogno diventato realtà. Non a caso, il suo libro è un inno alla perseveranza e alla speranza, un tesoro per chi crede nei propri sogni.

di Anna Marchetti Gli appassionati di volley ieri pomeriggio c'erano tutti, alla Memo, ad ascoltare la pallavolista Anna Danesi. Una campionessa super medagliata, che tra le conquiste più recenti e prestigiose vanta l'oro Olimpico a Parigi 2024 con la Nazionale italiana. Non a caso il libro, nel quale la capitana della squadra nazionale di pallavolo racconta la sua storia, si chiama proprio " Un sogno d'oro ". Il libro non è solo un'autobiografia, ma un racconto che si rivolge a chiunque "abbia un sogno da inseguire. In ogni caso il divertimento deve essere la priorità per chiunque voglia impegnarsi nella pallavolo, poi arriva anche il resto".

La campionessa olimpica di pallavolo Anna Danesi presenta il suo libro "Un sogno d'oro. La mia storia, la pallavolo, le sfide del futuro". Ti aspettiamo in libreria martedì 10 giugno alle 18.30! Vai su Facebook

