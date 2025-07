Treni su linea lenta sindaci a Roma | Più attenzione per i nostri territori

Un fronte unanime si solleva tra i sindaci di Umbria, Toscana e Lazio, preoccupati per le recenti decisioni riguardanti la direttissima e la velocità dei treni. La loro richiesta è chiara: tutelare i territori e garantire un servizio ferroviario efficiente anche sulle linee lente. È fondamentale ascoltare le esigenze delle comunità locali e trovare soluzioni che rispettino il diritto alla mobilità di tutti i cittadini. La sfida ora è trasformare questa richiesta in azione concreta.

Derogare alla decisione dell’ Autorità per la regolazione dei trasporti secondo cui, a partire da gennaio del 2026, solo i treni che viaggiano ad una velocità superiore ai 200 chilometri orari possono essere indirizzati sulla direttissima. E’ questa la principale richiesta che una delegazione di una trentina di sindaci di Umbria, Toscana e Lazio ha sottoposto ieri ai responsabili di Rete ferroviaria italiana dopo aver raggiunto Roma in treno come segno di protesta. Il documento siglato dai primi cittadini chiede però un impegno preciso ed investimenti mirati anche alle Regioni sui treni veloci, da utilizzare per i collegamenti con la capitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni su linea lenta, sindaci a Roma: "Più attenzione per i nostri territori"

In questa notizia si parla di: treni - sindaci - roma - linea

Disagi sui treni tra Toscana e Umbria: 31 sindaci chiedono un tavolo urgente al Ministero - Le criticità sui treni tra Toscana e Umbria sono diventate una vera emergenza, con disagi che durano da mesi e coinvolgono cittadini e imprese.

Sono una quarantina i sindaci della #Valdichiana e dell'#Umbria arrivati a #Roma per contestare la scelta di spostare i #treni da e per Roma sulla linea lenta Vai su X

TRENI REGIONALI SULLA LINEA LENTA DAL 2026: SINDACI DELL’UMBRIA E DELLA TOSCANA A ROMA PER PROTESTARE CONTRO LA DECISIONE DELL’ AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI “E’ da gennaio che chiediamo alla Regione Um Vai su Facebook

Treni su linea lenta, sindaci a Roma: Più attenzione per i nostri territori; Treni su linea lenta, sindaci a Roma: deroga in attesa di convogli veloci; Trasporti ferroviari, 30 sindaci a Roma per dire no alla linea lenta.

Treni su linea lenta, sindaci a Roma: "Più attenzione per i nostri territori" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Treni su linea lenta, sindaci a Roma: "Tante criticità sulla Firenze-Roma" - C’era anche il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini, nella delegazione di sindaci di Umbria, Toscana e Lazio che ieri è salita in treno in direzione Roma, per richiamare l’attenzione delle istituzioni ... Si legge su msn.com