Margini di Resistenza. Quattro serata a Ponte.

Preparati a vivere quattro serate di stimoli e riflessioni, in un coinvolgente viaggio tra cultura, pensiero e azione politica della sinistra italiana. La seconda edizione di ‘Margine di Resistenza’ ti invita a confrontarti con idee che fanno la differenza, promuovendo un dialogo aperto nel cuore dell’Emilia Romagna. Non perdere l’occasione di essere parte attiva di questo importante evento: ti aspettiamo!

Quattro serate per promuovere il pensiero, la cultura e l’azione politica della sinistra italiana. Si tratta della seconda edizione della rassegna letteraria ‘Margine di Resistenza’, organizzata dal Consorzio eventi editoriali, con il contributo della Fondazione L’Approdo e il circolo Acli di Pontelagoscuro, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna. Gli appuntamenti si terranno alle 21 nell’area coperta all’aperto del circolo Acli in corso del Popolo, tutte al giovedì: domani, poi il 10, 17 e 24 luglio. La rassegna è stata presentata ieri nella sede della Fondazione L’Approdo con il consigliere regionale Paolo Calvano, poi per il Consorzio Eventi, il presidente Federico Felloni e Sergio Gnudi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it