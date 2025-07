Minimarket chiusi dalle 20 in poi | Svolta per garantire sicurezza

In un’epoca in cui la sicurezza pubblica è una priorità, i minimarket chiusi dalle 20 rappresentano una svolta decisiva. Questa misura, adottata dal Comune, mira a tutelare cittadini e visitatori da rischi notturni, specialmente in aree sensibili. Con il nuovo regolamento, si rafforza il controllo sulla vendita di alcolici, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e accogliente per tutti. Un passo importante verso comunità più serene e protette.

Minimarket chiusi dalle 20. Il giro di vite sulla sicurezza parte dai quei luoghi ritenuti a rischio perché attirano giovani e meno giovani e gruppi di stranieri fino a notte. Modificato il regolamento comunale di polizia urbana sulla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di ieri la modifica del regolamento di polizia urbana sulla vendita al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche refrigerate. La misura è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale per rafforzare gli strumenti di contrasto al consumo eccessivo di alcol in strada, un fenomeno che nelle ore serali e notturne genera episodi di disturbo, degrado urbano e situazioni di potenziale rischio per la sicurezza pubblica.

Minimarket chiusi dalle 20 in poi: Svolta per garantire sicurezza

