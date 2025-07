Report sui lavori pubblici 2024 La metà deve ancora partire

Il report sui lavori pubblici 2024 evidenzia un rallentamento nel programma di interventi programmato dal Comune, con circa metà delle opere ancora ferme. Su 98 appuntamenti previsti, molte iniziative non sono ancora state avviate, riflettendo possibili ritardi o ostacoli nella loro realizzazione. La trasparenza sulla sezione dedicata del sito internet permette di monitorare l’andamento e di intervenire per garantire la ripresa efficace degli interventi programmati. La situazione richiede attenzione e azioni puntuali per rispettare gli impegni assunti con i cittadini.

Report sullo stato di attuazione dei lavori pubblici, il Comune pubblica nel proprio sito internet (sezione Trasparenza) la scheda della ricognizione effettuata rispetto al programma degli interventi che erano stati calendarizzati nel 2024, e la metà della lista non è stata avviata. Sono circa un centinaio, per la precisione 98, le opere inserite nell’elenco e che rappresentano gli investimenti in conto capitale che decide Palazzo Sforza, e per 48 di queste l’anagrafica registra uno stallo nel 2024. La fotografia restituisce la statistica del settore dei lavori pubblici e va detto che qualcuna di queste opere ha fatto passi avanti nel primo semestre del 2025, per esempio la riqualificazione del Varco sul mare, iniziata in questi giorni nonostante l’apertura del cantiere fosse prevista un anno fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Report sui lavori pubblici 2024. La metà deve ancora partire

In questa notizia si parla di: lavori - pubblici - report - metà

Fondi pubblici gonfiati e lavori fantasma: sequestro da 787mila euro a imprenditore e funzionari a Salerno - A Salerno, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di 787mila euro, coinvolgendo un imprenditore e alcuni funzionari pubblici.

DOPO 27 ANNI DI RAI HO VINTO UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. Ieri sono stato convocato dal mio direttore Paolo Corsini, pensavo che mi rassicurasse sul fatto che le puntate di Report non verranno tagliate e che i compensi della mia squadra fossero Vai su Facebook

Report sui lavori pubblici 2024. La metà deve ancora partire; La fuga dal Superbonus; Edilizia residenziale pubblica, entra nel vivo l’esame delle proposte di legge.