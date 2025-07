Garlasco l’impronta n 44 e l’omicidio di Chiara Poggi | È di Andrea Sempio

Nel cuore di Garlasco, un dettaglio cruciale emerge: l'impronta n. 44, trovata sul muro delle scale che conducono alla tavernetta di via Pascoli, potrebbe essere la chiave per svelare il mistero dell'omicidio di Chiara Poggi. Questa traccia, insieme alla macchia sanguinante contrassegnata come n. 97 F, apre nuove piste e interrogativi. La nuova fase delle indagini promette di rivelare verità fino ad ora rimaste celate...

Un’impronta di scarpe a righe nere verticali. Individuata sul muro destro delle scale che portano alla tavernetta del villino di via Pascoli a Garlasco. Nel 2007 è stata ritenuta indefinibile e nelle carte è repertata come la numero 44. È perpendicolare rispetto alla numero 33, che la procura attribuisce ad Andrea Sempio. Mentre sulla parete opposta c’è la 97 f, una macchia ematica che i pm riconducono a una mano insanguinata. La nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi quindi parte da una nuova dinamica. Mentre Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, dice che con le nuove indagini ritiene che sulla scena del crimine ci fossero più persone. 🔗 Leggi su Open.online

Garlasco, pm: “C’è impronta di Sempio”. Traccia inutile per i Ris - Nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato Andrea Sempio, la Procura di Pavia evidenzia un’impronta di sempio trovata vicino al corpo di Chiara Poggi.

Garlasco, nuova ipotesi sull’omicidio di Chiara Poggi: sulla gamba un'impronta compatibile con una stampella. Il dettaglio rivelato da un medico legale Vai su Facebook

Garlasco, l’impronta n. 44 e l’omicidio di Chiara Poggi: «È di Andrea Sempio»; Delitto di Garlasco, prime analisi: “Impronta 10 senza Dna o quantità minima, impossibile estrarre un profilo”; Cassazione conferma semilibertà per Alberto Stasi condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Delitto di Garlasco, prime analisi: “Impronta 10 senza Dna o quantità minima, impossibile estrarre un profilo” - È quanto emerge dalle verifiche effettuate dai consulenti delle parti durante l’incidente probatorio nella nuova inchiesta che vede indagato per omicidio (in concorso) Andrea Sempio. Segnala msn.com

Delitto di Garlasco, “su impronta 10 non c’è Dna o è impossibile estrarre profilo” - Evidenziata già dall’agosto del 2007 dal Ris di Parma all’interno della villetta dove venne uccisa Chiara Poggi - Secondo informazione.it