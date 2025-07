il secondo servizio di andy murray

Andy Murray, campione di tennis e tre volte vincitore di Slam, rivela un aspetto divertente della sua vita familiare: i suoi figli pensano che sia un golfista. Con etĂ tra i quattro e i nove anni, i piccoli non sono ancora pienamente consapevoli del suo successo sul campo, anche se uno di loro ha giĂ scoperto un libro su di lui a scuola. Ma cosa pensa davvero Murray del rapporto tra la sua carriera e la famiglia?

I figli di Andy Murray non sanno di cosa si occupa il papĂ . «Pensano che io sia un giocatore di golf, e in questo momento si avvicina alla verità », dice il tre volte campione di tornei del Grande Slam di tennis parlando dei suoi quattro figli, di etĂ compresa tra i quattro e i nove anni. «Credo che uno di loro abbia visto un libro su di me a scuola e di conseguenza ne sono consapevoli, però non mi pare sia per loro una cosa di particolare interesse». Sono le 8 di un soleggiato lunedì di giugno e siamo seduti uno di fronte all'altro all'interno dell'area riservata ai giocatori del Queen's Club. Una foto incorniciata di Pete Sampras è appesa proprio sopra la testa di Andy Murray, di fronte a quella di Rafa Nadal sopra la mia.