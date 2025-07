Perché le gazze si sono scusate?

Cari appassionati di calcio e curiosi di storie insolite, oggi vi portiamo una notizia sorprendente: le gazze si sono scusate! Un episodio che ha catturato l’attenzione del web, dimostrando come anche gli uccelli possano essere protagonisti di gesti di cortesia. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme, perché questa vicenda ci insegna che anche nella natura il rispetto e l’umorismo trovano il loro spazio.

2025-07-01 19:47:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Newcastle United si è scusato per una scena nel video che lancia il loro nuovo terzo kit che “potrebbe inavvertitamente causare offesa”. Un video con il musicista Sam Fender e una serie di Newcastle Stars Past and Present è stato pubblicato lunedì prendendo in giro l’uscita del nuovo kit. Ma quel video è stato rimosso dai canali di social media del club martedì prima che fosse pubblicata una versione modificata con la scena in questione omessa. Un post su X (precedentemente Twitter) del club ha letto: “La reazione al nostro nuovo terzo kit con Adidas è stato speciale, ma il video di lancio conteneva una scena che potrebbe inavvertitamente causare offesa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

