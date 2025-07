Birra take-away Sì ma solo se non è fredda

A partire da sabato 12 luglio, le autorità italiane introducono un nuovo provvedimento che limita la vendita di birra da asporto solo se non è fredda, per contrastare il consumo eccessivo durante l’estate. Questo divieto, valido fino all’11 agosto, mira a promuovere un consumo più responsabile e consapevole, modificando le abitudini di acquisto dei clienti e sfidando i gestori a reinventare il modo di servire le bevande alcoliche in questa stagione calda.

La birra da asporto? Sì, ma solo calda. L'ordinanza è siglata, il provvedimento entrerà in vigore sabato 12 luglio e lo rimarrà sino all'11 agosto: prescrive il divieto a titolari e gestori di esercizi commerciali o ai piccoli negozi di vicinato aperti fino a tarda ora di vendere birra o qualsivoglia bevanda alcolica refrigerata. Il diktat della temperatura ambiente – sicuro deterrente, in estate, al consumo occasionale – riguarda gli esercizi di piazza De Gasperi, via Cazzaniga e via Marconi, via Serbelloni, piazza Europa e vicolo Corridoni. L'ordinanza, si precisa, rientra nel "calderone" delle disposizioni urgenti in materia di sicurezza in città, soprattutto in un periodo estivo che comporta i suoi rischi in termini di ordine pubblico.

