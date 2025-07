Schettini un fisico bestiale | Scienza e creatività sono una cosa sola

Preparati a scoprire come scienza e creatività si intrecciano in un’esperienza unica: Vincenzo Schettini, il fisico super virale, apre la nuova edizione di "Estate in Fortezza" ad Arezzo con uno spettacolo che spiega la fisica divertendosi, coinvolgendo tutti. Venerdì alle 21.15, lasciati sorprendere da un “one man show” che unirà conoscenza e intrattenimento, dimostrando che la scienza può essere anche spettacolo e… molto di più!

Vincenzo Schettini con "La Fisica dell'estate" apre il cartellone di appuntamenti della nuova edizione dell'"Estate in Fortezza", rassegna ospitata dal 4 luglio al 22 agosto ad Arezzo. Il professore, musicista, youtuber e tiktoker, sarà protagonista venerdì alle 21.15 di un "one man show" dallo stile inconfondibile in grado di attrarre pubblico di ogni età raccontando la fisica in modo coinvolgente, tra esempi pratici, aneddoti ed esperimenti dal vivo. Con un milione di follower su Instagram e Tik Tok, Schettini è il professore che con il suo canale "La Fisica che ci piace", ha infiammato il web con video virali.

Il fisico Vincenzo Schettini e la nuova scuola: “Bisogna investire sui docenti. Non significa dare un aumento di 4 euro, significa motivarli. La cultura? Aiuta a capire chi siamo” - Il fisico Vincenzo Schettini promuove una nuova scuola, sottolineando l'importanza di investire nei docenti per motivarli e valorizzarli.

