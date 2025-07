decoro e sicurezza il centro alza la voce

Decoro e sicurezza al centro: il quartiere si mobilita con forza. Ieri, durante il primo consiglio di quartiere del governo Glorio nelle suggestive grotte del Cantinone, la partecipazione è stata massiccia, a testimonianza della volontà di affrontare le criticità storiche. Tra i problemi principali, la scarsa disponibilità di parcheggi, aggravata dai cantieri aperti, tra cui quello dell’istituto Campana e Santa Lucia. "Avvieremo un piano concreto per migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’area," ha dichiarato il presidente.

Assemblea molto partecipata ieri per il centro storico, al primo consiglio di quartiere del governo Glorio nelle grotte del Cantinone. Tanti i problemi da affrontare, quasi tutti annosi. In primis la carenza di parcheggi, complici i tanti cantieri in corso tra cui quello per l’istituto Campana per l’istruzione permanente, che non terminerà prima della fine dell’anno, e l’altro a Santa Lucia, per i quali è stata chiesta una revisione. "Avvieremo la sperimentazione della sospensione dell’alta rotazione in piazza Rosselli", ha annunciato la sindaca presente assieme agli assessori Celentano, ex presidente del Consiglio Osimo 1 – versante nord, Andreoni, Tirroni, Angeletti e Bottegoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it