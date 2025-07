Questa scelta ci sta preoccupando e ora Firenze si mobilita per difendere il suo patrimonio culturale. Al Ministero della Cultura, il direttore artistico Stefano Massini si batterà con forza per raccontare la verità e salvare il prestigioso Teatro della Pergola, insieme alle sale di Rifredi e l’Era di Pontedera, da uno smacco chiamato declassamento. Un faccia a faccia decisivo che potrebbe segnare il futuro della nostra cultura. Restate sintonizzati.

FIRENZE Al ministero della Cultura per raccontare tutta la sua verità. E tentare di salvare il ‘suo’ teatro, la Pergola (e anche le sale di Rifredi e l’Era di Pontedera), da uno smacco chiamato declassamento. Questa mattina, il direttore artistico della Fondazione Teatro della Toscana, Stefano Massini parteciperà all’incontro pubblico con il sottosegretario di Stato alla Cultura, Gianmarco Mazzi, nella Sala della Crociera del Mic. Un faccia a faccia dal contenuto prevedibile. È facile pensare che per il drammaturgo – unico italiano a vincere il Tony Award (l’Oscar del teatro) - sarà l’occasione per far sentire la sua voce e la sua versione dei fatti, visto che da quando è arrivata l’ufficialità della bocciatura non si è espresso, trincerandosi dietro il ‘’. 🔗 Leggi su Lanazione.it