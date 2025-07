In bici sulle tracce di Vicky Enrico Brizzi racconta Tondelli

Tra le tracce di Vicky e l'anima di Tondelli, un viaggio che unisce emozioni e parole prende vita. La bicicletta diventa il mezzo per riscoprire storie, memorie e ispirazioni, attraversando paesaggi e ricordi. Enrico Brizzi, con un fiore in mano, ci invita a riflettere sull'eredità degli scrittori e sulla forza delle parole. Prepariamoci a scoprire come la letteratura possa accompagnarci lungo sentieri inesplorati, rendendo ogni passo un racconto da vivere.

Baroncini La ‘esse’ è minuscola: scrittore. Sulla lapide, nel cimitero di Correggio, provincia reggiana e padana spezzata dal primo caldo, la dicitura è per sempre legata al nome di Pier Vittorio Tondelli: scrittore. Accanto, un altro scrittore, Enrico Brizzi, ha un fiore in mano. Enrico mi manda un messaggio: "Senza parole". Il viaggio fisico, da Torino a Correggio e poi Bologna, finisce così. Il viaggio letterario invece inizia: Brizzi racconta Tondelli per i nostri lettori. L’autore (fra i tanti lavori) di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Bastogne e Tu che sei di me la miglior parte attraversa fisicamente i luoghi, le persone e le pagine di Vicky, detto anche ‘Pvt’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "In bici sulle tracce di Vicky". Enrico Brizzi racconta Tondelli

