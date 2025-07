Riattivare ora la cabina di regia Val di Zena l’appello del comitato

Un appello vibrante risuona dalla Val di Zena, dove il Comitato chiede con insistenza la riattivazione della cabina di regia. Dopo l’esperienza post-alluvione di maggio 2023, questa struttura strategica si era temporaneamente fermata, lasciando ancora molte questioni irrisolte. Come spiega il portavoce Pietro Latronico, “abbiamo richiesto un aggiornamento sui…”. La loro richiesta rappresenta un passo fondamentale per garantire sicurezza e prevenzione nella zona, dando così nuovo impulso a un territorio in attesa di risposte concrete.

Una delegazione del comitato Val di Zena ha incontrato Enrico Di Stasi, responsabile della segretaria del sindaco della CittĂ Metropolitana Matteo Lepore, e Maurizio Martelli, capo struttura tecnica. L’obiettivo dell’incontro era la richiesta della riattivazione della " cabina di regia ", giĂ attiva dopo l’alluvione del maggio 2023, ma oggi ferma. Come spiega il portavoce del comitato, Pietro Latronico, "abbiamo richiesto un aggiornamento sui lavori e sulle tempistiche: per la pulizia fossi lungo la sp36 Zena e la pulizia della vegetazione a bordo strada nei Comuni di San Lazzaro e Pianoro, sul ponte del Farneto, sul ripristino dei guardrail al ponte del semaforo e al ponte di Botteghino Colonna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Riattivare ora la cabina di regia". Val di Zena, l’appello del comitato

