Due prove di yoga dedicate agli over 65. Con il progetto Silver.

Dopo il successo delle tombolate, balli, giochi e incontri con enti locali, il progetto Silver amplia i propri orizzonti offrendo due sessioni di yoga dedicate agli over 65. Queste attività mirano a promuovere il benessere fisico e mentale in modo coinvolgente e accessibile. La prima lezione si svolgerà domani alle 9:30 presso il salone dell’oratorio di Santa Maria Addolorata a Lodi, un’occasione imperdibile per vivere il proprio benessere in compagnia.

Dopo le tombolate, il ballo, i giochi da tavolo e di memoria e gli incontri con enti e associazioni che hanno favorito il buonumore e il benessere mentale, il progetto Silver ora guarda anche al benessere fisico organizzando lezioni di yoga per gli anziani, in due dei centri che ha riattivato a Lodi e a Sant'Angelo Lodigiano. La prima si tiene domani alle 9,30 nel salone dell'oratorio della parrocchia Santa Maria Addolorata a Lodi, in zona Revellino, e nella Sala Rossa dell'oratorio Santa Francesca Cabrini di Sant'Angelo. Due eventi contemporanei, coordinati dall'insegnante Giuliana Menghi che si trova a Roma e fa lezione online.

