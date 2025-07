Riceve il terzo no al suicidio assistito Martina Oppelli | | Ora valuto la Svizzera

Martina Oppelli, triestina di 49 anni e affetta da sclerosi multipla, riceve il suo terzo rifiuto al suicidio assistito. Nonostante la sua condizione grave e l’assistenza costante di caregiver, le autorità sanitarie continuano a negarle questo diritto fondamentale, sostenendo che non abbia trattamenti di sostegno vitale in corso. Un tema delicato che mette in discussione i confini della autodeterminazione e dei diritti di chi vive con disabilità grave.

Terzo no al suicidio medicalmente assistito. Lo ha ricevuto Martina Oppelli (foto), professionista di 49 anni triestina, affetta da sclerosi multipla e tetraplegica. L’azienda sanitaria locale continua a negarle il diritto perchĂ© – a suo dire – non avrebbe alcun trattamento di sostegno vitale in corso. Questo nonostante Oppelli sia totalmente dipendente da caregiver per lo svolgimento di qualunque attivitĂ quotidiana, funzioni biologiche primarie comprese, che utilizza quotidianamente la macchina della tosse per non soffocare ed è sottoposta a una terapia farmacologica con funzione salvavita. Non ho "considerato di essere obbligata a subire l’ennesima estate insostenibile – è il convincimento di Oppelli che arriva per l’intermediazione dell’ Associazione Luca Coscioni che assiste la donna –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riceve il terzo no al suicidio assistito. Martina Oppelli:: "Ora valuto la Svizzera"

