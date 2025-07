Cinque tabù da affrontare per non rendere vana l' espressione è ora di aiutare le imprese

In un’Italia in continua evoluzione, le imprese si trovano di fronte a sfide cruciali che possono fare la differenza tra stagnazione e crescita. Per non lasciare vane le parole di sostegno come “232 ore di aiuto”, è fondamentale affrontare cinque tabù fondamentali che realmente accelerano lo sviluppo. Ma cosa serve davvero alle aziende per prosperare nel contesto attuale? La risposta può cambiare le sorti del nostro Paese.

Che cosa serve davvero alle imprese per crescere, in un paese – l’Italia – in cui nel dibattito pubblico si discute di cuneo fiscale, Pnrr e. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cinque tabù da affrontare per non rendere vana l'espressione "è ora di aiutare le imprese"

In questa notizia si parla di: imprese - cinque - tabù - affrontare

Toscana, negli ultimi cinque anni addio a 4 imprese su 10. Crollano quelle giovanili - Negli ultimi cinque anni, la Toscana ha visto la chiusura di quattro imprese su dieci, con un drammatico crollo delle attività giovanili.

Cinque tabù da affrontare per non rendere vana l'espressione è ora di aiutare le imprese.