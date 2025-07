Trionfa De Mauro. Da Novate alla finalissima.

importante competizione, De Mauro ha conquistato anche il bronzo, confermando il suo talento e la sua costanza. Questi risultati straordinari non solo premiano l’impegno dell’atleta novatese, ma aprono le porte alla prestigiosa finale di Roma, dove si sfideranno i migliori. Un successo che testimonia come passione e dedizione possano portare a traguardi di rilievo nel mondo dello sport. La strada verso nuovi trionfi è ormai tracciata!

Tiro a segno, due podi per Gianmichele De Mauro: oro e bronzo a Varese e il “pass“ per la finale di settembre a Roma. Grandi soddisfazioni al poligono varesino per l’atleta 58enne novatese, nella categoria “Maestri uomini“. Nella gara di pistola olimpionica dai dieci metri ha conquistato la medaglia d’oro con una prestazione impeccabile, staccando di un punto il diretto inseguitore, Salvatore Improda che giocava in casa. Oltre a questo nella più impegnativa pistola libera cinquanta metri, ha centrato un prezioso bronzo, grazie ad un finale semi perfetto, in cui ha toccato i 93 punti su 100 disponibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it