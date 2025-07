Il debutto dei bus alle Cascine Ombrellini vigili e assalto ai wc | Il tram? Tutti su non ci stiamo Sulla strada anche un malore

Con il caldo torrido di questi giorni, spostarsi a piedi fino al centro diventa un'impresa rischiosa, come sottolineato da un'operatrice turistica e testimoniato dall'episodio di un turista americano colto da malore. La decisione di spostare i megabus ai margini delle Cascine ha suscitato opinioni contrastanti: da un lato, una soluzione per alleviare il traffico e la congestione; dall’altro, una scelta che divide i cittadini e i visitatori. La questione rimane aperta, sollevando domande sulla gestione urbana e il benessere di tutti.

di Gabriele Manfrin "Con questo caldo farsela a piedi fino al centro è follia. Un ragazzo americano si è sentito male per il sole". L'ha detto senza alzare la voce, come si dice una cosa ovvia, l'operatrice turistica che accompagna i passeggeri dei megabus turistici, da ieri parcheggiati in piazzale Vittorio Veneto ai margini delle Cascine. Non più in Santa Croce, nel cuore della città . Una scelta che divide: se da un lato viene letta come un modo per alleggerire il traffico e dare respiro al lungarno della Zecca Vecchia, dall'altro gli operatori del settore la bollano come illogica e penalizzante, sia per i commercianti di Santa Croce che per gli stessi turisti.