clona sito di una ditta e truffa un 63enne

Una nuova allerta sul fronte delle truffe online: un trentenne e un 63enne sono caduti in trappola, rispettivamente lasciando sul conto 490 euro e 250 euro a un truffatore che aveva clonato il sito di una ditta di autoricambi. La mente dietro le frodi è un casertano di 45 anni, ora denunciato dai Carabinieri. È fondamentale essere vigili e diffidare da offerte troppo allettanti: la sicurezza digitale parte dalla consapevolezza.

Era riuscito ad accedere al sistema informatico di una ditta cingolana di autoricambi e a farsi pagare la merce sul conto corrente a lui intestato: la vittima è un 63enne, che si è imbattuto su un sito clone della ditta, versando 250 euro senza ricevere i beni pattuiti. Il truffatore è un 45enne casertano ed è stato denunciato dai carabinieri. Altre le truffe scoperte. Nella prima vittima un 30enne, che ha versato su una Postepay 490 euro per acquistare una playstation mai consegnata. Denunciato un 32enne. Il secondo raggiro messo in atto da un 19enne, che ha pubblicato l’annuncio di vendita di quattro cerchi per auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it