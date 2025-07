Cinema teatro parole Dove va lo show del futuro? Parla Brian Selznick

Brian Selznick, autore di capolavori come "La straordinaria invenzione", continua a sorprendere con il suo talento visionario. Il suo nuovo progetto, "Dove va lo show", promette di rivoluzionare il modo in cui immaginiamo il futuro del cinema e del teatro, intrecciando parole e immagini in un racconto coinvolgente. Un viaggio tra sogno e realtà che invita a riflettere su ciò che ci aspetta. Scopri di più e lasciati trasportare dalle sue storie straordinarie.

Brian Selznick ha raggiunto il successo con "La straordinaria invenzione" di Hugo Cabret, adattato al cinema da Martin Scorsese. L'improvvisa popolarità ha preso in contropiede la.

