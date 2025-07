Via Venegoni da asfaltare Chiusure per dodici giorni

La città si prepara a un’importante opera di riqualificazione stradale: dopo i lavori su corso Italia, attenzione ora si sposta su via Venegoni, uno degli snodi principali della viabilità cittadina. A partire da venerdì 4, il tratto tra piazza del Popolo e via Firenze sarà interessato da lavori di asfaltatura che si svolgeranno in tre fasi, per un totale di dodici giorni, con l’obiettivo di limitare al massimo i disagi e migliorare la sicurezza di tutti gli utenti.

Dopo l'avvio del cantiere per la riqualificazione e la messa in sicurezza di corso Italia la scorsa settimana, un altro asse fondamentale per la viabilità cittadina, bisognoso di interventi alla sede stradale, la via Venegoni, sarà interessato da venerdì 4 da asfaltatura, nel tratto fra piazza del Popolo e via Firenze. I lavori si articoleranno in tre fasi, ciascuna stimata in quattro giorni (dodici giorni complessivi), per limitare l'impatto della chiusura sul traffico. Il tratto di strada interessato dal cantiere sarà chiuso al traffico tutto il giorno con l'eccezione, nella seconda fase, dell'incrocio con via Genova e XX Settembre, che sarà regolato da movieri.

