Partite Iva e immobili | l’esdebitazione ha un costo salato La cura è difficile da accettare

Se vivere con il peso di debiti insostenibili e rischiare di perdere l’immobile di famiglia sembra una sfida impossibile, non tutto è perduto. La signora di Milano, come molti altri, si trova ad affrontare una dura realtà legata alle partite IVA e alle cartelle esattoriali. La buona notizia è che esistono strumenti come la procedura di sovraindebitamento, pensati proprio per offrire una via d’uscita e salvaguardare il patrimonio abitativo. La risposta...

Pillitteri Mi scrive una signora di Milano. Il marito è una partita IVA titolare di ditta individuale. Ha ricevuto una cartella esattoriale di 90mila euro. Sta già pagando un'altra cartella, di analoga portata, a rate. Ma fanno gran fatica già con questa. Mi chiede se è possibile accedere a una procedura per sovraindebitamento. E, anche, se è possibile salvare l' immobile di proprietà, di cui stanno pagando regolarmente il mutuo. La risposta alla prima domanda è si. Ma l'unica procedura esperibile è quella della liquidazione controllata del patrimonio. Che, diversamente dalla liquidazione giudiziale, non è subordinata alla cessazione dell'attività.

