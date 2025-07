Vertenza Berco c’è l’incontro con il ministro

La vertenza Berco si fa sempre più calda, con i lavoratori pronti a difendere i propri diritti dopo un negoziato che sembrava vicino a una svolta. Roberto Girotto, Rsu Fim Cisl, denuncia le posizioni rigide dell’azienda, che gravano pesantemente sui dipendenti, e ora il futuro della trattativa passa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La partita è aperta: sarà il ministro a decidere le prossime mosse.

"Stavamo portando avanti la trattativa per arrivare ad un accordo sull’integrativo, eravamo vicini a trovare una soluzione. Poi l’azienda è rimasta sulle sue posizioni, posizioni che andavano a gravare in modo pesante sui lavoratori. Non potevamo accettare", così Roberto Girotto, Rsu Fim Cisl della Berco spiega cosa è successo negli ultimi giorni. Di nuovo palla al centro, la parola al ministero delle Imprese e del Made in Italy che dovrà provare a sbrogliare una complicata matassa. L’incontro è stato fissato in queste ore, si terrà martedì 16 luglio alle 14 al Mimit, a Roma. "Il summit sarà utile per verificare le condizioni per riaprire il confronto sul contratto aziendale e sulle prospettive industriali del sito", annunciano le Rsu Berco con le sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it