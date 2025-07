un affaccio su piazza napoleone emozioni uniche dalla terrazza

Immaginate di gustare un calice di Champagne mentre ammirate lo spettacolo vibrante di Piazza Napoleone, immersi in un’atmosfera unica e raffinata. Al Grand Universe Lucca, l’eleganza si combina con emozioni indimenticabili, offrendo una prospettiva esclusiva sul cuore pulsante del Lucca Summer Festival. Fino al 27 luglio, il Sommità Martin des Orsyn Champagne trasforma le serate in un’esperienza sensoriale senza pari, rendendo ogni momento ancora più speciale.

C’è un luogo a Lucca dove l’atmosfera del Lucca Summer Festival si fonde con l’eleganza di un’esperienza fuori dall’ordinario. Mentre la piazza nel cuore del centro storico si accende con le voci delle grandi star, al Grand Universe Lucca si sale in alto, sulla terrazza panoramica, per vivere le serate del festival da una prospettiva diversa, intima ed esclusiva. Fino al 27 luglio, in occasione del festival, il Sommità Martin des Orsyn Champagne Rooftop Bar, affacciato su piazza Napoleone, si trasforma in un salotto esclusivo a cielo aperto. Grazie alla posizione privilegiata, sarà infatti possibile ascoltare i concerti in diretta dalla terrazza, godendosi un aperitivo e pietanze dello chef in un’atmosfera intima, rilassata e suggestiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it