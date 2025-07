Il futuro del Polo Baraggia Correttivi anti-traffico e recupero ambientale

Il futuro del Polo Baraggia si apre a un nuovo capitolo di sostenibilità e rinascita ambientale. Dopo un percorso ricco di discussioni e confronti, la recente approvazione della conferenza dei servizi comunale rappresenta un passo decisivo verso il recupero e la valorizzazione di questa importante area. Con innovazioni sulla viabilità e la rete ecologica, si gettano solide basi per un progetto che mira a coniugare sviluppo e rispetto per l’ambiente. Un risultato che fa ben sperare per il bene comune.

È ufficiale: il primo passo verso il recupero ambientale del Polo Baraggia è stato compiuto. La conferenza dei servizi comunale, convocata per esaminare i permessi urbanistici legati al progetto, ha espresso parere favorevole, introducendo importanti novità riguardo alla viabilità e alla rete ecologica. Dopo una fase iniziale di scetticismo e pareri negativi, i Comuni di Legnano e Rescaldina hanno trovato un punto d’intesa sulle nuove prescrizioni proposte. In particolare, l’accordo prevede misure volte a evitare che il traffico pesante impatti sulla viabilità urbana e sulla strada Saronnese e interventi per potenziare la rete ecologica tra il centro commerciale e l’area del Polo Baraggia, connettendo così le zone dei parchi locali di interesse sovracomunale (Plis) con le aree agricole urbane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il futuro del Polo Baraggia. Correttivi anti-traffico e recupero ambientale

In questa notizia si parla di: polo - baraggia - recupero - ambientale

Sul futuro del Polo Baraggia: "Approvato all’unanimità il coinvolgimento dei cittadini" - Il futuro del Polo Baraggia torna al centro del dibattito pubblico, con il Consiglio comunale che ha approvato all’unanimità una mozione del centrodestra.

Il futuro del Polo Baraggia. Correttivi anti-traffico e recupero ambientale; Recupero della Baraggia a Cerro: “Positiva l’apertura del Comitato al polo fotovoltaico”; L'amministrazione di Cerro Maggiore: Al Polo Baraggia recupero ambientale, non discarica.

Il futuro del Polo Baraggia. Correttivi anti-traffico e recupero ambientale - Parere favorevole della conferenza dei servizi tra Cerro, Legnano e Rescaldina. Segnala msn.com

La discarica delle polemiche. Il recupero del Polo Baraggia diventa uno scontro politico - Cerro Maggiore, la maggioranza replica alle critiche del Comitato e lancia accuse "Toni gravi, così si crea solo tensione. Secondo msn.com