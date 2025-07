Le città sotto la lente della Cgil Al via la kermesse ’Manifesta’

Da domani a sabato, Bologna si trasforma nella capitale delle città sostenibili e democratiche con 'Manifesta', la kermesse della Cgil. Tra proiezioni, spettacoli e dibattiti, l’evento esplora le sfide urbane del nostro tempo, dando voce alle esperienze e alle idee di oltre 40 relatori. Un’occasione imperdibile per riflettere sul futuro delle nostre città, al centro di un dialogo coinvolgente e costruttivo. La città come non l’avete mai vista.

"Le città viste nell’ottica della democrazia e della sostenibilità". Torna per il terzo anno (da domani a sabato) ‘Manifesta’, la festa della Cgil Bologna fra il cinema Lumiere e piazzetta Anna Magnani. Un mix di proiezioni, spettacoli e dibattiti. Tema centrale: le città, al plurale. Il programma prevede 25 panel, quattro film, quattro eventi musicali, tre presentazioni di libri, due spettacoli e oltre 40 tra relatrici e relatori. Nell’ambito dell’evento, però, ci sarà un anteprima già questa sera alle 20.30 con il documentario ‘I quindici’, la storia della riapertura del birrificio Messina. "Bologna è ‘città del lavoro’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le città sotto la lente della Cgil. Al via la kermesse ’Manifesta’

